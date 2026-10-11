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ФедералПресс

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Регионы Приволжья оказались под угрозой атаки БПЛА

Регионы Приволжья оказались под угрозой атаки БПЛА

САМАРА, 11 октября, ФедералПресс. Беспилотную опасность объявили в ночь на 11 октября в ряде регионов Приволжья.

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