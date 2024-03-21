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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Старт продажи абонементов - 1 апреля.

Старт продажи абонементов - 1 апреля.

1 апреля стартует продажа абонементов на предстоящий футбольный сезон. Цена - 35 рублей.На абонементе изображена фотография бобруйских болельщиков на стадионе ´Спартак´ во время матча, датированного 1961 годом (вероятно, игра бобруйского СКА).

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