Старт продажи абонементов - 1 апреля.

1 апреля стартует продажа абонементов на предстоящий футбольный сезон. Цена - 35 рублей.На абонементе изображена фотография бобруйских болельщиков на стадионе ´Спартак´ во время матча, датированного 1961 годом (вероятно, игра бобруйского СКА).
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