Боссы сланцевой нефти США рассказали, кто остановит планы Трампа по увеличению добычи

Общий объем добычи нефти в США за второй срок Трампа вырастет менее чем на 1,3 млн баррелей в день, что значительно ниже роста в 1,9 млн баррелей в день, достигнутого при Джо Байдене, и намного меньше, чем в годы расцвета сланцевой нефти в предыдущем десятилетии.
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