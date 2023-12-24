Тарантино и не снилось: 15 смешных переписок с неожиданным поворотом

Если еще ни один режиссер не снял фильм по какой-нибудь переписке, то это давно пора сделать. Потому что именно здесь, в чатах и мессенджерах, происходят самые интересные вещи, выяснение отношений, раскрытие личностей с новых сторон, каламбуры и нестандартные шутки.
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