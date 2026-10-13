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Трамп заявил, что Россия сильнее хочет урегулирования, чем Украина

Трамп заявил, что Россия сильнее хочет урегулирования, чем Украина

Россия сильнее Украины стремится к урегулированию конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп и заявил, что его уверенность основана на опыте участия в переговорах.

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