Бывший заместитель министра иностранных дел и министр по разоружению и контролю над вооружениями Новой Зеландии Мэт Робсон заявил, что НАТО всегда хотело окружить Россию, которая сейчас дает отпор альянсу, за это Москве стоит сказать спасибо.