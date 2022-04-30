Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Упивается безнаказанностью. Но, сколько веревочке не виться, конец будет.17.04.22==Павел Д...
  • Aнатолий Райков
    И запомните узкоглазые,в России все регионы друг друга кормят и все нужные нам ресурсы перемещаются внутри.А санкции ...06.04.22==Сахалин...
  • Aнатолий Райков
    Если смотреть со стороны Америки,то этот остров Хоккайдо можно считать страной заходящего солнца.И если вспомнить ист...06.04.22==Сахалин...

30.04.22==Экс-замглавы МИД Новой Зеландии поблагодарил Россию за отпор НАТО

30.04.22==Экс-замглавы МИД Новой Зеландии поблагодарил Россию за отпор НАТО

Бывший заместитель министра иностранных дел и министр по разоружению и контролю над вооружениями Новой Зеландии Мэт Робсон заявил, что НАТО всегда хотело окружить Россию, которая сейчас дает отпор альянсу, за это Москве стоит сказать спасибо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх