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Квотербек Кенни Пикетт выйдет на Матч Зала славы в стартовом составе «Каролины»

Главный тренер «Каролина Пэнтерс» Дейв Каналес сообщил, что квотербек Кенни Пикетт выйдет в стартовом составе на Матч Зала славы против «Аризона Кардиналс».

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