Жозе Моуринью: «Рома» создала больше моментов, чем кто-либо ожидал. Защита «Ювентуса» – настоящая стена, но мы играли смело и пропустили после рикошета»

«Перед оборонительной стеной в Турине мы создали больше моментов, чем кто-либо ожидал. Было обидно уходить на перерыв при счете 0:0, потому что в первом тайме мы играли качественнее, попали в штангу, создали 3-4 по-настоящему опасных момента.