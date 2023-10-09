Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 9 октября

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики.
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