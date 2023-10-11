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  • Tatyana Gridchina
    Лана, а вы историю почитайте и посмотрите на чём Израиль построил своё государство… как раз на болотах и песках…  и х...День ужаса
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Зеленский предупредил о последствиях

Зеленский предупредил о последствиях

Актёр теряет публикуЭскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия, заявил Владимир Зеленский.

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