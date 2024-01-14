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Что коммунистическая и российская власть дали людям?

Что коммунистическая и российская власть дали людям?

  Результаты СССР: 1) Постоянный дефицит элементарных товаров потребления 2) Массовые репрессии по надуманным обвинениям.

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Комментарии
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ВК
Вадим Куликов
Приведите ссылки на цитаты Ленина
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1 час.
Андрей Павлов
Вообще-то стоит написать антитезу на статью этого ЕГЭшника типа &quot;Чего не было в СССР и чего нет в России&quot;. Список получится длиннее, чем аффтарский, но завтра на работу. Каждый, кто осмысленно жил тогда, легко может это сделать.
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1 час.
Сергей Бессонов
Ты ушлёпок, жертва пьяной акушерки поковыряй в носу ещё разочек, может чего новенького наскребешь и добавишь в &quot;записи&quot;. Если ссылаешься на Бунина, приведи название книги, страницу, строку и не пей самогон на ночь, а то приплывёт &quot;белочка&quot; - будешь весь белый и горячий.  А вот  про интеллигенцию - верно, эта фраза и сейчас актуальна.
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1 час.

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