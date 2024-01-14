Что коммунистическая и российская власть дали людям?

Вообще-то стоит написать антитезу на статью этого ЕГЭшника типа "Чего не было в СССР и чего нет в России". Список получится длиннее, чем аффтарский, но завтра на работу. Каждый, кто осмысленно жил тогда, легко может это сделать.

Сергей Бессонов

Ты ушлёпок, жертва пьяной акушерки поковыряй в носу ещё разочек, может чего новенького наскребешь и добавишь в "записи". Если ссылаешься на Бунина, приведи название книги, страницу, строку и не пей самогон на ночь, а то приплывёт "белочка" - будешь весь белый и горячий. А вот про интеллигенцию - верно, эта фраза и сейчас актуальна.