Дипломат Зыков: Латвия давно ищет повод для закрытия границ с Россией

Виталий Невар/ТАСС Латвия уже давно ищет удобный повод для того, чтобы закрыть границы с Россией. Так временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков прокомментировал решение латвийских властей о закрытии двух КПП на латвийско-российской границе.
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