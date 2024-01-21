В Сети опубликовали видео разборок в Смоленской области

«Давай один на один! - Беги!» На смолянина с доской напали сразу два обидчика Видеозапись конфликта с использованием одним из участников доски в качестве оружия, который развернулся в Десногорске Смоленской области, появилась в Сети.
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