Губернатор Свердловской области реформировал систему распределения бюджетных средств на развитие территорий

Свердловская область меняет приоритеты распределения бюджетных средств. Согласно решению губернатора Евгения Куйвашева, гранты, ранее выделявшиеся на развитие социальной инфраструктуры, могут быть использованы для развития сельского хозяйства и предпринимательства.
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