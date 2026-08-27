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Мнение: «Все президенты Украины приходят во власть под лозунгами борьбы с коррупцией», – Ольга Дегтярева

Мнение: «Все президенты Украины приходят во власть под лозунгами борьбы с коррупцией», – Ольга Дегтярева

Кандидат политических наук, доцент Президентской академии РАНХиГС Санкт-Петербург, политолог Ольга Дегтярева в программе «Мнение» прокомментировала публикацию в Южно-германской газете, согласно которой Украина провалила все согласованные с Евросоюзом реформы.

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