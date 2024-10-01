Пекин (WTA). Калинская играет со Стародубцевой, Гауфф поборется с Осакой, Пегула уступила Бадосе, Чжан вышла в 1/4 финала

Коко Гауфф встретится с Наоми Осакой. Сетка здесь. China Open Пекин, Китай 25 сентября – 6 октября 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Четвертый круг Юлия Стародубцева (Украина) Анна Калинская (Россия) 1:0 Дата проведения 1 октября, 11.
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