Суд на Урале арестовал троих обвиняемых в истязании девушек на автомойке

Синарский районный суд Каменска-Уральского принял решение о заключении под стражу всех троих фигурантов дела о похищении и жестоком обращении с девушками на автомойке, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии