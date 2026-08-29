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Царьград

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ВСУ атаковали Белгородскую область: погибло 3 мирных жителя

ВСУ атаковали Белгородскую область: погибло 3 мирных жителя

В Белгородской области под обстрелом ВСУ погибли три человека, девять ранены. Под удар попал город Шебекино и поселок Пятницкое.

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