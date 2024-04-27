В декларации замминистра обороны РФ Тимура Иванова нашли дом в 1,5 тысячи квадратов и раритетный ЗиС

Дорогую недвижимость чиновник приобрел уже в первые годы работы в ведомстве.Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, в первые годы работы в ведомстве приобрел, как минимум, особняк площадью 1,5 тысячи квадратных метров и раритетный автомобиль ЗиС.