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Аресты как предупреждение и тренировка

Аресты как предупреждение и тренировка

Когда-то в далёком 2014 году, когда переход в силовую стадию глобального конфликта между одряхлевшим гегемоном и шедшими ему на смену силами нового мира только начинался, я писал, что Российское государство не будет вечно травоядно попустительствовать внутренним врагам Несмотря на очевидное желание власти сохранить максимум свобод и не ограничивать общественную дискуссию, дабы не плодить «мучеников за идею» и «жертв режима», рано или поздно противостояние должно было выйти на такой уровень, что терпеть пятую колонну (пусть и невольную и даже движимую лучшими побуждениями) внутри страны станет невозможно.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Дай Бог ,что всё написаное в этой статье получится
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