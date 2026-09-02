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Царьград

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Антон Горелкин призвал к честности русских нейросетей на ВЭФ

Антон Горелкин призвал к честности русских нейросетей на ВЭФ

Антон Горелкин на ВЭФ во Владивостоке призвал к честности русских нейросетей. Он подчеркнул важность соответствия культурному коду, считая это ключом к успеху на мировом уровне.

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