Транспортные полицейские Забайкалья установили факты контрабанды лесоматериалов

Сотрудниками транспортной полиции Забайкалья во взаимодействии с сотрудниками Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Читинской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.

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