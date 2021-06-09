Транспортные полицейские Забайкалья установили факты контрабанды лесоматериалов

Сотрудниками транспортной полиции Забайкалья во взаимодействии с сотрудниками Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Читинской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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