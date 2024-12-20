Томенко и Романенко поздравили работников органов безопасности

Политики пожелали им крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов на службе Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем работника органов государственной безопасности РФ.
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