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Специалисты БПЛА в ходе тактического учения в Забайкалье осуществят воздушную разведку целей условного противника

Специалисты БПЛА в ходе тактического учения в Забайкалье осуществят воздушную разведку целей условного противника

Всего в тактических учениях примут участие около 50 специалистов БПЛА мотострелкового соединения, будут задействованы свыше 10 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10.

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