В Казани очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» локализован

Очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» в Казани локализован. Об этом сообщили в МЧС России. Ранее мы писали, что в связи с атакой украинских беспилотников в Казани для жителей жилого комплекса «Лазурные небеса» открыта круглосуточная горячая линия по вопросам размещения.