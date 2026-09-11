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Metro Москва

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Лукмаксинг и ричмаксинг на спаде: у мужчин появилась новая одержимость

Лукмаксинг и ричмаксинг на спаде: у мужчин появилась новая одержимость

Что такое максинг и какие его виды существуют? Рассказываем о слипмаксинге — стремлении оптимизировать сон, луксмаксинге — желании усовершенствовать внешность, ричмаксинге — стремлении к богатству любой ценой и других трендах.

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