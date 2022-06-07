Жюри нового сезона Премии им. Арсеньева представят на МедиаСаммите-2022

Жюри нового сезона Премии им. Арсеньева представят на МедиаСаммите-2022

На площадке Дальневосточного МедиаСаммита-2022 в рамках форума "ProДФО-Владивосток" (12+) 9 июня состоится круглый стол Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им.

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