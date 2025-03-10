Глава Крыма рассказал о мерах поддержки участников СВО и членов их семей

В Республике Крым реализуется комплекс мер всесторонней поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, который охватывает все основные направления: от социальных гарантий и помощи семьям до образовательных инициатив, содействия в трудоустройстве и реабилитации раненых.
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