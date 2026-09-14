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«Краснодар» Галицкого несправедливо лидирует в РПЛ: по продвинутой статистике его место должен занимать другой клуб

«Краснодар» Галицкого несправедливо лидирует в РПЛ: по продвинутой статистике его место должен занимать другой клуб

Кто лучше «Краснодара»?В восьмом туре РПЛ «Краснодар» был близок к первому поражению в сезоне — лишь на 88-й минуте спасся в игре с «Акроном» (1:1) благодаря голу вышедшего на замену Хуана Боселли.

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