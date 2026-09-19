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Как починить подошву обуви при помощи соды

Как починить подошву обуви при помощи соды

Треснула подошва обуви? Не спешите её выбрасывать или нести к сапожнику. Просто возьмите соду и крепко-накрепко почините треснувшую подошву обуви! Обувь должна быть полностью сухая.

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