Востребованность ЕАЭС на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и в Центральной Америке растёт

Юрий Ильинов

«Военное обозрение»: поздравляем с наступающим Новым 2025 годом! В качестве меры безопасности и в знак поддержки участников специальной военной операции в нескольких российских регионах местные власти решили отменить на время новогодних праздников массовые мероприятия и запуск фейерверков. Так, в Брянской, Курской, Волгоградской, Оренбургской областях, Краснодарском крае, Крыму и некоторых других субъектах РФ не будет ни салютов, ни праздничных гуляний. В Москве, Санкт-Петербурге, республиках Донбасса и ряде других регионов отказались на Новый год только от фейерверков. Еще в некоторых из них решили не запрещать салюты, но при этом не станут проводить культурно-массовые мероприятия. Собственно, фейерверки в приграничных российских регионах не разрешены не только на Новый год, а до конца СВО. У таких решений местных администраций есть и другая задача. Дело в том, что салюты и культурно-массовые мероприятия – дело затратное. Неправильно тратить большие деньги во время военных действий на празднества, когда они нужнее для других целей. Поэтому власти ряда регионов решили направить сэкономленные средства на помощь нашим военным на передовой и жителям пострадавшего от украинской армии приграничья. Но это вовсе не означает, что Новый год в России отменяется. Он, как и положено, наступит 1 января в 00.00. В нашей стране традиция отмечать новогодний праздник существует уже более 300 лет. Ее ввел российский государь Петр I еще с 1700 года от Рождества Христова. Кстати, на тот момент существовало летоисчисление от «сотворения мира», поэтому тот год должен был стать 7209-м. После Октябрьской революции 1917 года праздник было решили отменить как «пережиток прошлого», но в конце 1935 года по предложению 2-го секретаря компартии Украины Павла Постышева новогодние празднества и елку все же решили вернуть. А уже 1 января 1936 года в газете «Правда» впервые появилось поздравление главы государства Иосифа Сталина. С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина-Сталина! - так обратился лидер страны к советскому народу. Редакция «Военного обозрения» искренне поздравляет всех вас, уважаемые читатели, с наступающим Новым 2025 годом! Отдельно хочется выделить тех, кто отмечает праздник на передовой в зоне проведения спецоперации. Желаем вам, прежде всего, поскорее вернуться домой с победой!