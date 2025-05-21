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Необратимая катастрофа: учёные предрекли подъём океана на 1,4 метра из-за таяния ледников

Необратимая катастрофа: учёные предрекли подъём океана на 1,4 метра из-за таяния ледников

Земля без берегов: как таяние ледников навсегда изменит карту мира.Международная группа климатологов пришла к выводу, что уровень мирового океана неизбежно поднимется на 1-1,4 метра в ближайшие столетия, даже если человечество полностью прекратит выбросы CO₂.

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