"Автостат": продажи легковых авто на вторичке снизились на 5,5%

В сентябре продажи легковушек на вторичном рынке в России снизились на 5,5%.По итогам первого осеннего месяца в России нашли новых хозяев 529,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом, это на 5,5% меньше, чем в августе, но на 3,9% больше по сравнению с прошлогодним сентябрём, подсчитали аналитики "Автостата".
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