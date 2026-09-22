Штаты и Дания поделили Гренландию

Подписываемое в Нью-Йорке соглашение содержит довольно-таки хитрый компромисс между странами в ставшем конфликтным вопросе о Гренландии, а дополнительной целью имеет ослабление напряженности внутри НАТО из-за притязаний США на крупнейший в мире остров«Монокль» Положение Гренландии в Арктикечитайте на monocle.