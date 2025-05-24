В Тамбове мошенники звонят семьям участников Великой Отечественной войны

Мошенники в Тамбове начали звонить семьям участников Великой Отечественной войны. Они обещают материальные вознаграждения, добывая при этом незаконным путем паспортные и другие личные данные возрастных тамбовчан.
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