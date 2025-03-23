«Синдром оборотня»: самый волосатый в мире юноша проживает в Индии

В Индии зафиксирован самый лохматый в мире юноша. Об этом сообщает издание People. В феврале 18-летний Лалит Патидар попал в Книгу рекордов Гиннесса в качестве человека с самым большим количеством волос на лице: у него они покрывают 95 процентов лица и растут даже на носу и щеках.