«Синдром оборотня»: самый волосатый в мире юноша проживает в Индии

В Индии зафиксирован самый лохматый в мире юноша. Об этом сообщает издание People. В феврале 18-летний Лалит Патидар попал в Книгу рекордов Гиннесса в качестве человека с самым большим количеством волос на лице: у него они покрывают 95 процентов лица и растут даже на носу и щеках.
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