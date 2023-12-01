Международная солидарность и общая ответственность: сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом

В 2023 году он пройдет под девизом: «Международная солидарность, общая ответственность». В мире насчитывалось 37,7 миллионов человек (примерно 0,7% населения мира), живущих с ВИЧ, включая 1,5 миллиона новых случаев ежегодно.
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