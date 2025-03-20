Инъекция боли. Жуткие истории о том, как «самая гуманная казнь в мире» пошла не так

За последние 120 лет в Соединенных Штатах Америки казнили более 120 приговоренных преступников. И хотя так называемая «летальная инъекция», когда осужденному на смерть заключенному вводят коктейль из трех медицинских препаратов в смертельной дозировке, считается одним из самых гуманных методов казни за всю историю человечества, более 7% подобных процедур в Америке проходят отнюдь не так гладко, как хотелось бы сторонникам смертной казни.
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