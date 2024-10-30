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CAR

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Great Wall объявил российские цены на премиальный «гибрид» Wey 05 2024 года

Great Wall объявил российские цены на премиальный «гибрид» Wey 05 2024 года

Производитель Great Wall сообщил о том, что на российском автомобильном рынке стартовали продажи нового кроссовера Wey 05, который, в отличие от предыдущей версии, получил прибавку в цене в размере 100 000 рублей.

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