Германия разместит системы Patriot в Польше для поддержки Украины

КИЕВ, 14 января, ФедералПресс. Министр обороны Германии Борис Писториус, находясь с неожиданным визитом в Киеве, объявил о планах разместить системы Patriot в польском городе Жешув, расположенном вблизи границы с Украиной.
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