Аналитик Юшков: сроки открытия Ормузского пролива остаются неясными

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что рынок не верит в скорое восстановление судоходства по Ормузскому проливу.
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