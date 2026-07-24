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Аналитик Юшков: сроки открытия Ормузского пролива остаются неясными

Аналитик Юшков: сроки открытия Ормузского пролива остаются неясными

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что рынок не верит в скорое восстановление судоходства по Ормузскому проливу.

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