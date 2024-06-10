9 лайфхаков, которыми должна овладеть продвинутая хозяйка

Традиционные решения бытовых проблем не всегда являются самыми лучшими или единственно верными. Порой нужно подключить фантазию и проявить смекалку, чтобы домашние дела перестали угнетать и вы смогли их выполнять гораздо быстрее, чем обычно.
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