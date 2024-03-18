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Ургант на прощании с Ширвиндтом заявил, что не уезжал из России

Ургант на прощании с Ширвиндтом заявил, что не уезжал из России

РИАМО - 18 мар. Телеведущий Иван Ургант сказал, что он «никуда не уезжал» из России. Шоумен впервые за долгое время появился на публике, приехав на церемонию прощания с актером Александром Ширвиндтом в Москве, сообщает Life.

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