Глава МИД Аргентины: в стране разрешили заключать контракты в криптовалюте

Правительство Аргентины разрешило жителям страны и компаниям заключать контракты в криптовалюте. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) сообщила министр иностранных дел республики Диана Мондино.
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