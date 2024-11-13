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МИД Мали может попросить Россию помочь расследовать связи Киева с террористами

МИД Мали может попросить Россию помочь расследовать связи Киева с террористами

Судебные органы Мали ведут самостоятельное и независимое расследование связей Украины с террористическими формированиями на территории страны, однако при необходимости могут запросить помощь России в этом вопросе.

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