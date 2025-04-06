Кто утонет в литовском болоте

Вчера в 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, сообщает Минобороны РФ.
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