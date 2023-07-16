В Вильнюсе происходит то, что должно: Украину не только не приняли в НАТО, что вообще не рассматривается, но и фактически попросили закрыть дверь снаружи, поставив невыполнимое условие: «Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять» (Столтенберг).
НАТО – Украине: дверь закрыли! Снаружи!
Комментарии
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лина любимцева
Эти западные политиканы сейчас только говорят родноЮ через минуту - прямо противоположное. Они сами не знают, "чего они хочут".
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14 час.
лл
лина любимцева
А НАТО не самостоятельная единица. НАТО будет делать так, как прикажут им основатели этой бандитской структуры.
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14 час.
Игорь Кузнецов
Сначало НАТО была организована как оборонительный альянс в Европе, это потом США стали членом организации и, фактически, её "подмяли" под себя.
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3 час.
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