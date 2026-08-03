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Царьград

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Планету от Армагеддона спасёт ИИ? Малофеев сделал заявление: "Мы обязаны"

Планету от Армагеддона спасёт ИИ? Малофеев сделал заявление: "Мы обязаны"

Планету от Армагеддона спасёт ИИ? Или всё, наоборот, скатится в технофашизм с полным подавлением свободы? Константин Малофеев сделал заявление: "Мы обязаны создавать самые совершенные технологии, но не принимать религию Кремниевой долины".

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