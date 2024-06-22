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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы XDefiant прислушались к мнению фанатов и изменят скорость прогрессии XDefia...

Авторы XDefiant прислушались к мнению фанатов и изменят скорость прогрессии XDefia...

Авторы XDefiant прислушались к мнению фанатов и изменят скорость прогрессииXDefiant пользуется успехом, а это значит, что у многих игроков есть свое мнение о том, в каком направлении должен развиваться шутер от Ubisoft и какие изменения необходимы для улучшения игры.

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