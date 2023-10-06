❗MINECRAFT: JAVA & BEDROCK EDITION FOR PC❗(WIN) КЛЮЧ После оплаты вы моментально получаете ключ: Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC Поддерживаемые платформы:✅PC Windows Microsoft Store При выборе метода оплаты ENOT – КОМИССИЯ 0% Тип продукта: ИграКлюч вы получите в личном кабинете на www.